Юридические лица и индивидуальные предприниматели теперь могут подписывать договоры с Kapital Bank по продуктам финансовые с помощью "ASAN İmza". Таким образом, клиентам больше не нужно приходить в банк и тратить время на подписание кредитных договоров и договоров поручительства.

Под продуктами финансирования подразумеваются кредит, овердрафт, банковская гарантия, финансирование торговых операций (факторинг, финансирование продаж, предпоставочное финансирование). Кроме того, договоры поручительства и залога могут быть также подписаны с помощью "ASAN İmza". Так, желающие открыть счет и получить усиленную мобильную электронную подпись могут сделать это в филиалах Меркез, Ясамал, Гянджлик, Насими, Сабаил и Хатаи Kapital Bank, не посещая налоговые органы и центры ASAN Xidmət.

Следует отметить, что Kapital Bank регулярно предлагает предпринимателям новые возможности. С помощью недавно представленной онлайн-платформы "Профиль клиента" ("Müştəri profili") юридические лица и индивидуальные предприниматели, не открывая счета в банке и не подключаясь к системе интернет банкинга "Клиент Банк", могут создать себе личный кабинет и подать заявку на продукты финансирования.

Через личный кабинет платформы "Профиль клиента" предприниматели могут получить подробную информацию о всех продуктах финансирования, которые предлагает Kapital Bank. Для оформления заказа любого их этих продуктов не нужно посещать офисы или связываться с представителями банка.

До 30 июня 2021 года клиенты получат скидку 30% на комиссию за оформление и другие льготы при подаче заявки через платформу "Профиль Клиента" на такие продукты как, кредит, финансирование торговых операций и овердрафт в валюте AZN. К услуге можно подключиться по ссылке https://kbl.az/cbpcr.