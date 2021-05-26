https://news.day.az/economy/1346269.html Азербайджан и страны ОЭС обсудили перспективы развития сотрудничества - ФОТО
Азербайджан и страны ОЭС обсудили перспективы развития сотрудничества - ФОТО
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров принял сегодня участие в 5-м заседании министров экономики и финансов Организации экономического сотрудничества.
Как сообщает Day.Az, об этом М.Джаббаров написал в "Twitter".
Он добавил, что на заседании были обсуждены механизмы постпандемического восстановления в регионе и перспективы развития сотрудничества между странами-членами организации.
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