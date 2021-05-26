Число загрузок приложения «Nar+» превысило полмиллиона (R)

Увеличилось количество пользователей приложения "Nar+", которое делает пользовательские услуги удобнее и более доступнее для абонентов посредством цифровых каналов. За период наблюдался ежедневный рост в количестве пользователей приложения в 127%. Количество загрузок приложения "Nar+", позволяющего управлять счетом в цифровом формате, уже превысило полмиллиона.

По количеству пользователей услуги столица заняла первое место с показателем 60%. Второе место заняли абоненты, проживающие в Сумгаqsте.

Приложение "Nar+" позволяет абонентам выполнять большинство необходимых операций без обращения в Службу поддержки. Через приложение за считанные секунды можно заказать новый интернет-пакет, получить информацию о тарифах, подключиться к наиболее подходящему тарифу, изменить существующий тариф, получить детальную выписку со счета, а также контролировать до 5 аккаунтов с единой платформы. Согласно статистике, наиболее часто запрашиваемые функции в приложении "Nar+" - это проверка баланса и бонусов, заказ интернет-пакетов, а также активация или изменение нового тарифа.

Приложение "Nar+" можно скачать в AppStore и PlayStore. Подробную информацию о приложении можно найти на сайте https://www.nar.az/plus/.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8740 базовых станций и охватывающей 90% территории страны.