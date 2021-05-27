Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана превысили прогноз

В государственный бюджет Азербайджана в течение января-апреля 2021 года поступило налоговых средств на 780,7 миллиона манатов больше прогноза. 451 миллион манатов приходится на долю ненефтяного сектора.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации в Twitter министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.

По словам министра, реализация прогноза по налоговым поступлениям в госбюджет за первые четыре месяца 2021 года составляет 131,7 процента.

Отмечается, что показатель объема налоговых поступлений на 266,9 миллиона манатов превышает этот показатель за аналогичный период прошлого года.

"Экономические реформы и развитие частного сектора в Азербайджане приносят свои плоды" - пишет министр.

Ранее Микаил Джаббаров отметил, что благодаря проведенным в налоговой сфере реформам значительно сократился объем теневой экономики.