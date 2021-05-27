Положительная динамика в поступлениях в госбюджет по ряду видов страхования сохраняется

Положительная динамика в поступлениях в госбюджет Азербайджана по сборам от обязательного государственного социального страхования и страхования от безработицы сохраняется.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации в Twitter министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.

Он отмечает, что за первые четыре месяца 2021 года сборы по этим страховым взносам составили 112,6 и 111,4 процента, соответственно.

"Всего по обоим видам страховых сборов в бюджет поступило свыше 140,4 миллиона манатов", - написал Микаил Джаббаров.

Ранее министр экономики Азербайджана отметил, что в результате прозрачности на рынке труда сборы по обязательному государственному социальному страхованию увеличились, в результате чего снизилась зависимость Государственного фонда социальной защиты Азербайджана от бюджета. Если в 2017 году удельный вес финансирования из бюджета был на уровне 38,1 процента, то по итогам 2020 года этот показатель составил менее 25 процентов.