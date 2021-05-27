Инвестиции ИБР в экономику Азербайджана составили около $1 млрд

Инвестиции Исламского банка развития (ИБР) в экономику Азербайджана в рамках 18 проектов составили около одного миллиарда долларов.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джафаров на встрече с президентом группы ИБР Бендером Хаджаром.

По его словам, Азербайджан высоко ценит поддержку банка, оказываемую в сфере развития частного сектора.

Он отметил, что реализация 17 проектов, охватывающих сельское хозяйство, социальную сферу и водоснабжение, уже завершена, еще один проект находится на стадии реализации.

Джаббаров также сообщил о заинтересованности Азербайджана в расширении связей с ИБР, возможности сотрудничества с банком в сфере восстановления освобожденных от армянской оккупации территорий, отметил важность реализации на этих землях концепций "умное село" и "умный город", поддержки проектов, связанных со строительством сети устойчивой инфраструктуры.

На встрече была представлена информация о приоритетах социально-экономического развития Азербайджана, отмечена возможность сотрудничества банка с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса и ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания", а также по расширению участия ИБР в проектах, направленных на развитие Азербайджана и региона с применением технологий цифровой экономики и IV промышленной революции.

В свою очередь, президент группы ИБР отметил поддержку банка, оказываемую Азербайджану в проведении экономических реформ, и сообщил о возможностях по расширению двусторонних связей. Он также отметил, что ИБР и далее будет активно участвовать в проектах, реализуемых в Азербайджане.