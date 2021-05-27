Yelo Bank реализовал менторский проект «Walk and Talk»

Одним из основных направлений Стратегии корпоративной социальной ответственности Yelo Bank-а на 2021 год является молодежь и проекты, направленные на ее поддержку. С начала года команда Yelo Bank запустила ознакомительные сессии, а также проекты, направленные на мотивацию, менторство и различные стажировки для студентов ведущих университетов страны и молодежных организаций.

В продолжение наших проектов с молодежью команда Yelo Bank организовала первую встречу вживую - менторский проект "Walk and Talk". Мероприятия данного типа объединяют в себе свежий воздух, прогулки и менторство. Также эти встречи позволяют заново открыть себя и по-новому взглянуть на свою жизнь и карьеру, основываясь на жизненный опыт наставника.

Во время прогулки студенты услышали профессиональные советы от наставника, получили советы о навыках, необходимых для построения карьеры в банковской системе, затем все вместе выполнили квестовые задания и позавтракали в конце программы.

В рамках проекта председатель правления Yelo Bank-а Анар Гасанов, заместители председателя правления Гюнай Джалилова, Эмиль Душдуров и Яшар Каримов встретились со студентами в качестве наставников, поделились своим опытом и дали практические советы молодым людям.

Для участия в проекте, студенты университетов, ранее сотрудничавших с Yelo Bank, подготовили видео-презентацию о себе и также присоединились к программе. Конкурс вызвал большой интерес, и многие студенты подготовили и прислали свои презентационные видеоролики для участия в проекте. Студенты, проявившие особую креативность в создании презентационных видеороликов, были избраны победителями и приглашены в проект.

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