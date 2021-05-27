В Агстафинском районе востанавливаются дороги - ФОТО
В Агстафинском районе началась реконструкция автодороги Беюк Кесик - Аггель протяженностью 5 километров, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).
По данным агентства, этот участок автодороги обеспечит удобный проезд в двух населенных пунктах с населением более двух тысяч человек.
"Кроме того, согласно составленному плану мероприятий по ремонту дорог Азербайджана, продолжается строительство в соответствии со вторым техническим уровнем новой автомобильной дороги протяженностью 32 километра, ведущей к Государственному историко-культурному заповеднику "Кешикчидаг"", - говорится в сообщении агентства.
Дорога к заповеднику берет начало на 38 километре автодороги местного значения Агстафа - Пойлу - граница с Грузией.
Отмечается, что для оперативности агентством привлечено необходимое количество рабочей силы и техники. Работы ведутся под непосредственным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.
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