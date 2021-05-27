Международный Банк Азербайджана запустил новую специальную кампанию, приуроченную к 28 мая - Дню Республики. Акция продлится с 28 мая по 30 мая. Клиенты, совершающие платежи посредством TamKart или любой другой карты в более чем 200 торговых объектах, являющихся партнерами Банка, получат эксклюзивную скидку до 25%. Владельцы TamKart также смогут приобрести товар в рассрочку на срок до 24 месяцев. Подробнее ознакомиться с кампанией и списком партнеров Банка можно здесь.

TamKart - это двойная карта, сочетающая в себе как дебетовую, так и кредитную функции. Одно из главных преимуществ для клиентов - карта дает скидку не менее 2% на платежи. Каждый покупатель, совершающий платежи с помощью этих карт, получает определенную часть потраченных денег обратно на карточный счет в конце месяца. Программа Международного Банка Азербайджана "QayğıCash" позволяет клиентам получить кэшбэк на карточный счет.

Cеть партнеров TamCart постоянно расширяется и включает в себя различные торговые и сервисные объекты.

За услуги обналичивания и SMS-оповещения плата не взимается. Владельцам TamKart Platinum и Premium также доступны такие услуги, как Chatbot Concierge, Fastline, Lounge Key, страхование и др. Получить более подробную информацию о продукте и заказать карту онлайн можно, перейдя по ссылке.

Подробную информацию об универсальных и полезных продуктах и ​​услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить в филиалах и отделениях банка, www.ibar.az, Информационном центре № 937, а также в официальном офисе. Страница на фэйсбуке.