Экономическая значимость Агдамского промышленного парка

Освобожденный от армянской оккупации Агдамский район Азербайджана комплексно реконструируется и восстанавливается. Здесь создается современная социальная инфраструктура, по smart-концепциям строятся города и села, с учетом географического расположения и экономического потенциала формируются современные производственные участки, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азер Бадамов, передает Day.Az.

По его мнению, промышленный парк, фундамент которого был заложен 28 мая в рамках поездки Президента Ильхама Алиева в Агдамский район, в первую очередь сыграет важную роль в трудоустройстве агдамцев, которые вернутся на свои земли.

"В соответствии с утвержденным генпланом, город Агдам рассчитан на численность населения в 100 тысяч человек. Это означает, что город будет обладать большим промышленным потенциалом и займет важное место в экономике страны. В указе, подписанном главой государства по созданию Агдамского промышленного парка, говорится, что промпарк - это территория, имеющая необходимую инфраструктуру и управленческие структуры для осуществления предпринимательской деятельности, используемая для производства, переработки (вторичной переработки) и продажи конкурентоспособной продукции, а также оказания услуг в промышленной сфере путем внедрения современных технологий, способствующая эффективной деятельности и развитию предпринимателей. Таким образом, создаваемый промышленный парк будет многопрофильным. Его планируется превратить в логистический хаб, в котором с учетом географии Агдама будут сосредоточены различные производственные предприятия. Агдам во времена СССР был известен своими винами. Думаю, что в Агдаме будут разбиты виноградники, а в промышленном парке могут быть созданы участки по переработке выращиваемого винограда. Агдамское вино, отличающееся особым вкусом, можно будет популяризировать и экспортировать. В целом будущее экономики базируется на промпарках и агропарках, потому что концентрация различных производственных участков в одном месте гораздо выгоднее с точки зрения обеспечения инфраструктурой и рабочей силой. Более того, расположение Агдамского промышленного парка на международном транспортном коридоре создает хорошие возможности для транспортировки на рынки продукции, производимой на его территории", - сказал Бадамов.