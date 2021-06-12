Наблюдательный совет AZAL утвердил положения и составы комитетов по совершенствованию управления ЗАО - ФОТО
Наблюдательный совет ЗАО "Азербайджан хава йоллары" (AZAL) провел очередное онлайн-заседание, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.
В заседании приняли участие члены Наблюдательного совета и правления AZAL, другие официальные лица.
Онлайн-заседание прошло под председательством главы Наблюдательного совета, министра транспорта, связи и высоких технологий Рашада Набиева.
На заседании были утверждены положения и составы комитетов, созданных для совершенствования управления ЗАО с учетом современных стандартов корпоративного управления, обсуждено и утверждено положение о корпоративном секретаре.
Также были заслушаны выступления о текущих вопросах по деятельности ЗАО.
Напомним, что Наблюдательный совет ЗАО был создан по распоряжению Президента Азербайджана от 30 марта 2021 года.
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