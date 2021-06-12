Наблюдательный совет AZAL утвердил положения и составы комитетов по совершенствованию управления ЗАО

Наблюдательный совет ЗАО "Азербайджан хава йоллары" (AZAL) провел очередное онлайн-заседание, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

В заседании приняли участие члены Наблюдательного совета и правления AZAL, другие официальные лица.

Онлайн-заседание прошло под председательством главы Наблюдательного совета, министра транспорта, связи и высоких технологий Рашада Набиева.

На заседании были утверждены положения и составы комитетов, созданных для совершенствования управления ЗАО с учетом современных стандартов корпоративного управления, обсуждено и утверждено положение о корпоративном секретаре.

Также были заслушаны выступления о текущих вопросах по деятельности ЗАО.

Напомним, что Наблюдательный совет ЗАО был создан по распоряжению Президента Азербайджана от 30 марта 2021 года.