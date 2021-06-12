В связи с проводимыми в нашей столице 4-мя матчами чемпионата Европы УЕФА-2020, Nar оптимизировал свою сетевую инфраструктуру, для обеспечения бесперебойной и качественной телекоммуникации, интернета и мобильных услуг зрителям. Проведены работы по улучшению и увеличению вместительности передвижных базовых станций расположенных на Бакинском Олимпийском Стадионе и прилегающих к нему территориях, на стадионах на которых будут тренироваться команды, а также в отелях где они размещены.

Следует отметить, что завершена проверка оборудования мобильной сети и услуг международного роуминга для обеспечения бесперебойной и стабильной связи. Сотрудники Nar, будут работать в усиленном режиме 24/7 в зонах проведения матчей для обеспечения полного контроля над сетью.

Отметим, что подробную информацию о сети Nar можно найти на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8760 базовых станций и охватывающей 90% территории страны.