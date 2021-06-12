Международный Банк Азербайджана шаг за шагом идет к расширению применения системы безналичных расчетов в транспортной системе нашей страны. На этот раз Банк установил бесконтактные POS-терминалы в лондонских такси Бакинской службы такси.

Таксист может управлять этими POS-терминалами удаленно. Оплатить проезд можно банковской картой, платежным кольцом или при помощи мобильного телефона, поддерживающего систему NFC. POS-терминалы также позволяют совершать платежные операции картой любого банка.

Международный Банк Азербайджана, ЗАО "Азербайджанские железные дороги", компания платежных технологий Visa и Центральный Банк Азербайджанской Республики впервые в нашей стране запустили систему бесконтактной оплаты проезда по Абшеронской кольцевой железной дороге. Подобные проекты призваны оказать поддержку в развитии инфраструктуры безналичных расчетов и добиться расширения бесконтактной оплаты в транспортной сфере в целом.

Подробную информацию о современных, универсальных, полезных продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.