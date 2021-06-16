Импорт гибридных автомобилей в Азербайджан резко увеличился

В январе-апреле 2021 года в Азербайджан было импортировано 31 220 автомобилей общей стоимостью 318 139,85 тыс. долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это больше по стоимости на 31,8%, по количеству - на 58,6%.

Как передает Day.Az, по подсчетам АПА на основании отчета Государственного таможенного комитета, за отчетный период в страну на сумму 274 300,78 тыс. долларов было импортировано 28 840 легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных в основном для перевозки людей. Этот показатель на 34,5% больше по стоимости и на 56,5% по количеству, чем в прошлом году.

Согласно данным комитета, в январе-мае текущего года в страну было импортировано 3 719 (в 2,2 раза больше, чем в январе-мае прошлого года) транспортных средств, имеющих наряду с двигателем внутреннего сгорания и электродвигатель, стоимостью 22 564,26 тыс. долларов, а также 29 транспортных средства (меньше на 52 единицы), имеющих только электродвигатель, на сумму 1 046,01 тыс. долларов (на 75,1% меньше).