ООН и Азербайджан обсудили возможности расширения сотрудничества.

Как сообщает Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"На заседании Руководящего комитета по реализации рамочного документа о сотрудничестве в области устойчивого развития между ООН и Азербайджаном на 2021-2025 годы мы обсудили возможности расширения сотрудничества с правлением ООН по стране", - отметил Джаббаров.

По его словам, реализация документа внесет вклад в устойчивое социально-экономическое развитие, восстановление освобожденных территорий и реализацию проектов национального приоритета.