Иран намерен развивать транзитные перевозки с Азербайджаном

Иран намерен развиватьразвивать транзитные перевозки с Азербайджаном через Каспийское море и по железной дороге.

Об этом в пятницу сказал Trend посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави, передает Day.Az.

Посол отметил, что отношения Азербайджана и Ирана будут развиваться по нарастающей.

По его словам, принципиальная политика Ирана заключается в продолжении искренних отношений со всеми соседями, в частности с Азербайджаном, поскольку Иран и Азербайджан связывают узы во многих сферах: "Основная цель двух стран - повышение товарооборота, развитие экономических отношений".

Сейед Аббас Мусави добавил, что в последнее время правительство президента Ирана Хасана Рухани предприняло важные шаги по развитию отношений с Азербайджаном. За прошедшие несколько недель Азербайджан посетили три иранских министра - глава МИД Мохаммед Джавад Зариф, министр дорог и градостроительства Мохаммед Эслами и министр энергетики Рза Ардаканиан. В свою очередь состоялись визиты в Иран вице-премьера правительства Азербайджана Шахина Мустафаева.

"Одним из преимуществ в экономических отношениях Азербайджана и Ирана являются транзитные дороги двух стран, для развития которых предпринимается ряд шагов. Согласно прогнозам, с развитием этих дорог товарооборот двух стран вырастет в 2-3 раза. Между Ираном и Азербайджаном существует большой потенциал в торгово-экономической сфере.В рамках коридора Север-Юг Иран не хочет довольствоваться транзитными перевозками с Азербайджаном только по суше, но намерен развивать эти возможности и через Каспийское море и по железной дороге", - сказал он.