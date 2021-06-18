На Caspian Agro 2021 представлены мусорные и пожарные машины, полностью произведенные в Азербайджане

Improtex Industries и Imagro, входящие в группу компаний Improtex, успешно участвуют в выставке Caspian Agro 2021, которая вновь открыла свои двери для азербайджанских фермеров после годичного перерыва.

ООО "Improtex Industries", начавшее свою деятельность в 2013 году и производящее передовые в Кавказском регионе металлоконструкции и грузовые навесы, а также сельскохозяйственные прицепы, оснащено современным и высокотехнологичным оборудованием.

Компания впервые представила на выставке полностью произведеные в Азербайджане грузовые машины различных габаритов, предназначенные для перевозки мусора и пожарные машины. В то же время на базе технологических возможностей предприятия представлены топливные баки, различные прицепы, производство которых основано на самых прогрессивных европейских технологиях.

Отметим, что полное производство вышеуказанных машин в Азербайджане является значимым прорывом в сфере экономики страны и не может не радовать, так как благодаря ООО "Improtex Industries" не только создаются новые рабочие места, но и развивается ненефтяной сектор, что сегодня является одним из основных экономических приоритетов.

При этом технологический потенциал ООО "Improtex Industries" представлен бизнес-партнерам в проектах, которые планируется реализовать на территориях, освобожденных под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева в результате 44-дневной Отечественной войны.

ООО "Imagro", входящее в группу компаний Improtex, на рынке сельскохозяйственной техники с 2019 года и уже второй раз представлено на выставке Caspian Agro. В результате успешной бизнес-политики, реализованной за короткий период времени, Imagro на сегодняшний день является единственным представителем около 10 мировых брендов в Азербайджане, таких как "Massey Ferguson", "Horsh", "GreatPlain", "Farmet", "Celli", "Rinieri", "İDEAL", "Alpego", "Moro Aratri", "Side-Roll", "Hattat" и т.д. Сельхозтехника данных брендов доступна для покупки в лизинг с 40% государственной субсидией.

Адрес: Баку - Сальянское шоссе, 15 км.

Контактные номера: 012-448-02-00, 050-270-03-37