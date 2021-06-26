Освобождение Карабаха придаст импульс развитию альтернативной энергетики

Азербайджан располагает широкими возможностями для развития альтернативной энергетики. Использование ветряной энергетики в промышленных целях на Абшеронском полуострове, в акватории Каспийского моря, городе Баку и даже на территории Хызынского района вполне реально и выгодно воплотить в жизнь. По расчетам, чтобы использовать обычную энергию ветра, его скорость должна составлять минимум 3-4 метра в секунду. В Баку же среднегодовая скорость ветра составляет более 11 метров в секунду, что говорит о большом потенциале.

Об этом Day.Az сказал председатель Центра изучения экономических ресурсов Азербайджана Руслан Атакишиев.

Наш собеседник подчеркнул, что в Карабахе формируется 25% всех местных водных ресурсов Азербайджана. "Такие реки как Тертер, Базарчай, Хекери и др. обладают большим гидроэнергетическим потенциалом и в будущем ожидается их использование", - отметил экономист.

По его словам, освобожденный от армянской оккупации Карабах обладает богатым потенциалом возобновляемых источников энергии.

"На территории Физулинского, Джебраильского, Кельбаджарского, Зангиланского и Губадлинского районов есть большие запасы солнечной энергии, в то время как в Лачинском и Кельбаджарском районах преобладают ветра. Среднегодовая скорость ветра в горных районах Кельбаджарского района составляет 7-8 метров в секунду, что является достаточным показателем для получения ветряной энергетики", - сообщил он.

Депутат напомнил, что начиная с 2013 года, производство ветряной и солнечной энергии в Азербайджане увеличилось в несколько десятков раз. По прогнозам нашего собеседника, тенденция роста производства альтернативных источников энергии продолжится.

"Азербайджан нацелен на увеличение доли возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе до 30% к 2030 году. После освобождения оккупированных территорий справиться с данной задачей можно будет ещё быстрее. Развитие альтернативной энергетики очень важно с точки зрения укрепления энергетической безопасности и устойчивого экономического развития Азербайджана, а также улучшения экологической ситуации в стране", - заключил Руслан Атакишиев.

Абдул Керимханов