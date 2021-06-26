Швейцария готова изучить новые проектные идеи в Азербайджане

Государственный секретариат Швейцарии по экономическим связям (SECO) в настоящее время оказывает Азербайджану техническую помощь в основном в сферах макроэкономической стабильности и развития частного сектора, но всегда готов изучить новые проектные идеи, сообщили Trend в SECO, передает Day.Az.

"Посредством своих программ сотрудничества в области экономического развития SECO предлагает своим странам - партнерам техническую помощь в различных сферах.

Поскольку виды услуг общественной инфраструктуры, к примеру, поставки электроэнергии из ВИЭ, оказывают влияние на изменение климата, SECO начал оказывать консультативную поддержку некоторым из своих стран-партнеров в разработке и внедрении соответствующих нормативных рамочных условий", - говорится в сообщении.

Кроме того, в информации отмечается, что программы сотрудничества SECO в области экономического развития систематически учитывают климатические риски при разработке и мониторинге своей деятельности, чтобы внести вклад в сокращение глобальных выбросов парниковых газов и поддержать страны-партнеры в адаптации к изменению климата.