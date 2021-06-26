Министры туризма стран Тюркского совета встретятся в Азербайджане

Очередная, седьмая по счету, встреча министров туризма стран-участниц Тюркского совета пройдет в Азербайджане.

Об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев на шестом заседании министров Тюркского совета и 15-м заседании Рабочей группы по туризму в Коканде, сообщили Trend в госагентстве, передает Day.Az.

Он отметил, что по причине пандемии прошлый год был тяжелым для планеты, в том числе для туристического сектора, но славным для истории Азербайджана.

"Прекращение 30-летней армянской оккупации азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами имеет важное значение не только для Азербайджана, но и для региона. Большая часть мест в Карабахе с туристическим потенциалом разрушена оккупантами, на этих территориях уже начались восстановительные работы. Скоро мир узнает о Карабахе как о новой региональной туристической дестинации", - сказал Нагиев.

По его мнению, прямые авиарейсы между столицами и городами тюркоязычных стран внесут вклад как в развитие туризма, так и экономических, и торговых связей.

В рамках заседания Нагиев провел ряд двусторонних встреч с представителями делегаций стран-участниц Тюркского совета.

На мероприятии обсуждались такие вопросы, как меры по возобновлению туризма, сотрудничество в постпандемический период, совместные проекты и направления деятельности.