«Kontakt» совершил очередной видный патриотический поступок

"Kontakt"-у в очередной раз удалось отличиться своим патриотическим поступком. Так, на этот раз сеть пожертвовала в фонд "YAŞAT" 50 тысяч манатов, в разы увеличив бюджет, который она могла бы потратить на сьемку рекламного ролика по случаю Дня Вооруженных сил.

"Сегодня мы могли бы поздравить нашу армию запоминающимся креативным видео. Однако, мы посчитали своим долгом, увеличить бюджет на съемку этого видеоролика и перечислить 50 000 манатов в фонд "YAŞAT". Поскольку мы в неоплаченном долгу перед армией, которая бережет нашу Родину как зеницу ока", - говорится на официальной странице компании в Facebook.

Следует отметить, что такой подход "Kontakt"-а вызвал большой интерес в социальных сетях, и на протяжении нескольких часов тысячи людей посмотрели видеообращение.

Отметим, что 97 сотрудников "Kontakt"-а - участники Отечественной войны. Они вошли в число военнослужащих, награжденных главой нашей страны медалями "За смелость и отвагу в Отечественной войне".

В целом, в "Kontakt"-е трудятся:

- 137 участников I и II Карабахской войны;

- 128 членов семей участников I и II Карабахской войны (в том числе 9 членов семей шехидов);

- 163 члена семей вынужденных переселенцев.

"Kontakt" входит в число компаний, всегда отличавшихся своими патриотическими проектами. С работой, проделанной "Kontakt"ом для поддержки нашей армии, можно ознакомиться, посетив сайт kontakt.az.