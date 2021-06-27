В Азербайджане выросли доходы сектора мобильной связи

В Азербайджане доходы от услуг мобильной связи и информации в январе - мае 2021 года составили 897,5 миллиона манатов, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

По данным ведомства, доходы сектора мобильной связи выросли на 4,4 процента по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Кроме того, отмечается, что 42,3 процента, или 379,4 миллиона манатов, пришлись на долю телекоммуникационного рынка (мобильных операторов).

Из общего объема услуг связи и информации 75,3 процента - это услуги, оказанные населению. При этом 80,2 процента полученных по сектору доходов пришлись на долю негосударственных предприятий.