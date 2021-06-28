Азербайджан смог заявить о своей справедливой позиции мировому сообществу благодаря успехам в экономической сфере.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Азер Бадамов.

По его словам, нельзя было думать о войне без достижения экономической независимости.

"Успешная экономическая политика государства привела к тому, что Азербайджан вошел в число самых быстроразвивающихся стран мира. Наша страна реализовала крупные проекты и не попала в зависимость от международных финансовых институтов. Азербайджан - одна из немногих стран, где внешний долг составляет менее 20% ВВП. Кроме того, наши валютные резервы в три раза превышают внешний долг.

Благодаря экономическим успехам Азербайджан смог заявить о своей справедливой позиции мировому сообществу. Успешная дипломатия вывела нашу страну из информационной блокады и помогла разоблачить армянскую ложь.

Нам удалось убедить мировое сообщество в том, что азербайджанские земли оккупированы, что около миллиона наших соотечественников живут как беженцы. Мир узнал о Ходжалинском геноциде и политике этнической чистки против азербайджанцев.

Ведущие международные организации - ООН, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, а также Европейский парламент, Совет Европы, которые всегда были несправедливы по отношению к нам, были вынуждены принять резолюции, отвечающие нашим интересам", - сказал депутат.

Бадамов отметил, что мобилизовав свою экономическую мощь, Азербайджан оказал помощь многим государствам и реализовал гуманитарные проекты во многих странах.

"Число наших друзей в мире увеличилось. Азербайджан был избран председателем Движения неприсоединения с согласия 120 стран-участниц. Несмотря на то, что в этой организации есть страны, у которых слова расходятся с делом, все нас поддержали. Именно во время 44-дневной войны, когда проармянские страны в Совете Безопасности ООН хотели принять антиазербайджанский документ, Движение неприсоединения поддержало нас, что помогло пресечь нападение врага на нашу страну.

Во время 44-дневной войны Турция, Пакистан и Афганистан с первого дня поддержали Азербайджан. А Израиль заявил, что не будет продавать оружие странам, находящимся в состоянии войны с Азербайджаном", - сказал Бадамов.

Он подчеркнул, что на протяжении этих лет Азербайджанская армия модернизировалась, оснащалась современным вооружением и технологиями, повышала свой профессионализм с помощью регулярных учений: "Международные рейтинговые организации включили нашу армию в топ-50 сильнейших армий мира. Действия на поле боя доказали, что азербайджанская армия, ведущая войну 21 века, находится на уровне армий ведущих стран. Это признали и международные военные эксперты. Сегодня военную тактику ВС Азербайджана изучают в сильнейших армиях мира".

Депутат отметил, что народ с воодушевлением поддержал справедливую политику главы государства, и в стране сформировалось национальное единство.

Бадамов добавил, что перед Вооруженными силами Азербайджана стоят задачи в соответствии с новой реальностью: "Это - защита территориальной целостности страны, скорейшее установление границ, незамедлительное предотвращение любых провокаций и при необходимости демонстрация силы "железного кулака". Мы не хотим новой войны. Для нас конфликт завершился 10 ноября. Мы за установление долгосрочного мира в регионе. Однако, если противоположная сторона попытается нарушить этот мир, "железный кулак" немедленно обрушится на головы наших врагов.

Победа Азербайджана в Отечественной войне - это торжество справедливости, чести, национального достоинства, неукротимого духа азербайджанского народа и демонстрация лидерских качеств и полководческого таланта Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева".