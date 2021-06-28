Австрийский банк поддержит проекты в сфере альтернативной энергетики в Азербайджане

Австрийский Raiffeisen Bank может поддержать финансирование проектов в сфере возобновляемой энергетики в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Поскольку в настоящее время банк сосредоточен на сотрудничестве с финансовыми учреждениями, он может поддержать финансирование проектов в сфере ВИЭ даже в долгосрочной перспективе в виде межбанковского или проектного финансирования", - заявили в банке.

В Raiffeisen Bank считают, что сейчас очень важной темой является обеспечение нормативных рамок в бизнесе, которые банк создает в связи со строгими требованиями соответствия и контролем со стороны регулирующих органов.

"Наша цель - работать с лучшими финансовыми учреждениями Азербайджана с точки зрения комплаенса", - отметили в банке.

В Азербайджане имеются огромные ресурсы всех видов ВИЭ, в том числе солнечной, ветровой, геотермальной энергии.

Страна обладает потенциалом вырабатывать из ВИЭ 62,8 миллиарда киловатт/часов электроэнергии. Основное внимание в Азербайджане направлено на реализацию пилотных проектов по строительству ветряной электростанции установленной мощностью 240 мегаватт и солнечной электростанции установленной мощностью 200 мегаватт в соответствии с соглашениями, подписанными девятого января 2021 года с компаниями ACWA Power (Саудовская Аравия) и Masdar (ОАЭ).