Реализуемая программа "Умное село" направлена на всестороннее развитие Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Всемирный банк (ВБ), об этом говорится в дорожной карте ВБ по созданию "Умных сел" в Азербайджане.

Одна из целей программы - развитие экономики путем привлечения инвестиций, передовых и инновационных технологий в сельскую местность, что будет способствовать развитию предпринимательства, финансовой устойчивости малого и среднего бизнеса, развитию туризма, повышению производительности в сельском хозяйстве, поощрению создания фермерских кооперативов и товариществ, повышению конкурентоспособности, улучшению доступа к финансовым ресурсам, усилению внутренних и внешних торговых связей, говорится в сообщении.

В информации отмечается, что программа также направлена на повышение благосостояния населения.

"В связи с этим предусматриваются: улучшение инфраструктуры и качества услуг, расширение спектра социальных услуг, повышение доступности услуг для социально уязвимых слоев населения, реализация инициатив, повышающих потенциал государственных служащих, внедрение системы страхования, расширение охвата высокоскоростным интернетом и современными услугами связи", - говорится в сообщении.

По данным ВБ, программа "Умное село" будет способствовать эффективному использованию природных ресурсов.

"Реализация поставленных целей приведет к расширению использования возобновляемых источников энергии и увеличению производства экологически безопасных продуктов", - говорится в сообщении.