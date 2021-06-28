Результаты конкурса “Yüksəliş” внесут вклад в рост кадрового потенциала

Верю, что результаты, достигнутые в рамках конкурса "Yüksəliş" (Восхождение), внесут вклад в формирование высококонкурентоспособного человеческого капитала, рост эффективности кадрового потенциала и устойчивое экономическое развитие страны.

Об этом говорится в публикации в "Twitter" министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, сообщает Day.Az.

Министр отметил, что с полуфиналистами конкурса были проведены обсуждения по приоритетам развития азербайджанской экономики: "В стране проходит полуфинал конкурса "Yüksəliş", который служит таким важным целям, как определение профессиональных кадров, поддержка инновационного управления и интеллектуальных ресурсов, оценка управленческого потенциала участников".

Министр экономики Азербайджана пожелал успехов участникам конкурса.