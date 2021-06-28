Назначен новый региональный менеджер Международной финансовой корпорация по Южному Кавказу

Международная финансовая корпорация (МФК) назначила Ивану Фернандес Дуарте новым региональным менеджером по Южному Кавказу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Она будет курировать операции в Азербайджане, Грузии и Армении, базируясь в Тбилиси.

Дуарте сменит на должности Яна ван Бильсена, который был назначен региональным менеджером в Западной Европе, и Джеспера Кьяра - руководителя операций в Европе и Центральной Азии, который в течение последних нескольких месяцев исполнял обязанности регионального менеджера.

По словам Дуарте, хотя пандемия в какой то степени замедлила перспективы роста, роль частного сектора на этапе восстановления будет критической.

"В нынешней ситуации приоритетом МФК на Южном Кавказе будет содействие экологически безопасному и устойчивому восстановлению с упором на решение проблем изменения климата, цифровизации и развития рынков капитала. Мы также планируем принять участие в самом начале цикла разработки проектов, чтобы поддержать усилия по реформированию, направленные на создание рынков и инвестиционных возможностей", - сказала она.

МФК - член Группы Всемирного банка - является крупнейшим глобальным институтом развития, ориентированным на частный сектор на развивающихся рынках.