Карабах может стать центром развития возобновляемых источников энергии в регионе.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье авторитетного британского информационного агентства ABC Money "Как Азербайджан превращает Карабах в центр возобновляемых источников энергии".

В материале отмечается, что реализация проектов по возобновляемым источникам энергии на всей территории Карабаха является частью стратегии Азербайджана по снижению зависимости страны от электроэнергии, вырабатываемой на ископаемом топливе.

"Сегодня доля возобновляемых источников в производстве электроэнергии в Азербайджане превышает 8%, но Министерство энергетики страны намерено довести этот показатель, как минимум, до 30% к 2030 году", - говорится в статье.

ABC Money также подчеркивает, что международные корпорации выразили заинтересованность присоединиться к программе Азербайджана по увеличению производства "зеленой" энергии.

"bp и правительство страны строят солнечную электростанцию в Карабахе. Действительно, цель в виде резкого увеличения производства "зеленой" энергии в Азербайджане достижима, учитывая, что географическое положение страны оптимально для развития возобновляемых источников энергии. Благодаря таким проектам Карабах может стать центром возобновляемых источников энергии в регионе. Здесь есть потенциал производить более 4 тысяч мегаватт солнечной энергии и до 500 мегаватт энергии ветра. Кроме того, учитывая, что 25% водных ресурсов Азербайджана приходится на Карабах, это идеальное место для использования местных рек при строительстве гидроэлектростанций. Такие электростанции не только удовлетворят собственные потребности Азербайджана в энергии, но и позволят продавать излишки электроэнергии соседним странам", - отмечается в статье.