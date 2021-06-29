В Азербайджане вырастет ВВП

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) опубликовал прогнозы касательно темпов роста экономики Азербайджана на 2021-2022 годы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на отчет банка "Перспективы развития региональной экономики" за июнь, ожидается, что ВВП Азербайджана вырастет на 2% в 2021 году и на 2,5% в 2022 году.

Кроме того, ЕБРР ожидает, что экономики стран Восточной Европы и Кавказа (Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины) вырастут на 2,8% в 2021 году и на 3% в 2022 году. Этот прогноз был улучшен на 0,2 процентного пункта на текущий год и снижен на 1,1 процентного пункта на 2022 год.