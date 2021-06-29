В Азербайджане дебютирует Courtyard by Marriott

"Courtyard by Marriott", часть исключительного портфеля из 30 брендов Marriott Bonvoy, сегодня объявляет об ожидаемом открытии "Courtyard by Marriott Baku". Отель, располагает 365-ти номерами и открыт по долгосрочному франчайзинговому соглашению с "Absheron Hotel Group", которая будет управлять отелем. Расположенный на улице Физули, недалеко от центра города, отель идеально подходит как для деловых людей, так и для туристов.

Отель расположен всего в километре от культового торгового района столицы, улицы Низами, с известными достопримечательностями, всего в нескольких минутах ходьбы от отеля. К ним относятся историческая Девичья башня в Старом городе Баку и потрясающий Центр Гейдара Алиева, спроектированный известной фирмой Zaha Hadid Architects. Международный аэропорт Гейдара Алиева находится всего в 30 минутах от отеля.

Мы рады открытию "Courtyard by Marriott" в июне этого года. Отель предложит отдыхающим и бизнес-туристам лёгкую атмосферу с дружелюбным и внимательным персоналом. Удачное месторасположение позволит гостям получить максимум удовольствия от оживлённого города", - сказала Сандра Шульце-Потгитер, Континентальный Бренд Лидер по странам Европы, Среднего Востока и Африки, компании "Marriott International".

Эльдар Алимурадов, генеральный менеджер "Courtyard by Marriott Baku", добавил: "Благодаря широко известному бренду Courtyard by Marriott и развитию туристической индустрии Баку, мы готовы ко встрече с большим количеством гостей."

Новое здание построено в современном стиле: 365 просторных гостевых комнат с видом на Зимний парк оснащены функциональной рабочей зоной и бесплатным высокоскоростным доступом в Интернет, что помогает гостям оставаться на связи во время отдыха.

В ресторане "BESH Gastropub", подают блюда как азербайджанской, так и международной кухни, используя лучшие местные ингредиенты. Бар отеля является идеальным местом для гостей, чтобы расслабиться и насладиться закусками и фирменными коктейлями.

Отель включает 11 конференц-залов общей площадью более 495 квадратных метров. Все конференц-залы оснащены современным освещением, аудиовизуальным оборудованием, таким как интерактивные цифровые доски, 65-дюймовыми телевизорами и бесплатным Wi-Fi. В отеле также имеется просторный круглосуточный тренажерный зал с самообслуживанием.

Для получения дополнительной информации или бронирования онлайн, пожалуйста, посетите: https://www.marriott.com/hotels/travel/gydcy-courtyard-baku/.

О компании Absheron Hotel Group

Общество с ограниченной ответственностью "Absheron Hotel Group", дочернее предприятие ООО "PASHA Holding", является молодой управляющей компанией. Создав компанию в 2013 году, Группа стремится стать стратегическим игроком в индустрии гостеприимства со среднесрочным стремлением занять лидирующие позиции на национальном и региональном рынках за счет создания портфеля отелей и курортов мирового класса. Этот портфель охватывает различные категории отелей от средних до роскошных отелей и других гостиничных предприятий как в Баку, так и за его пределами. Группа владеет двумя роскошными отелями в столице Азербайджана, одним из которых является "JW Marriott Absheron Baku", которым управляет соответствующая международная гостиничная управляющая компания.

В настоящее время Группа управляет девятью отелями, пять из которых являются участниками франчайзингового соглашения с Marriott, а именно:

• Baku Marriott Hotel Boulevard

• Sheraton Baku Intourist

• Courtyard Baku

• Pik Palace, Shahdag, Autograph Collection

• Park Chalet, Shahdag, Autograph Collection

Кроме того, "Absheron Hotel Group" принадлежит еще один отель в Баку и один в Тбилиси, которые в настоящее время находятся в стадии разработки или строительства, открытие которых запланировано на ближайшие 18 месяцев. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Rafael.Salmanov@absheronhotelgroup.com.