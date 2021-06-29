ЕБРР инвестировал в экономику Азербайджана свыше 3 млрд евро

Азербайджан успешно сотрудничает с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), и на сегодняшний день ЕБРР инвестировал в азербайджанскую экономику по 177 проектам более трех миллиардов евро.

Как сообщает Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Министр сообщил, что завтра начнется 30-е ежегодное заседание ЕБРР, на котором будет представлена информация о последствиях коронавирусной пандемии и намеченных целях по восстановлению экономики.

"В преддверии встречи с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком и его коллегами состоялся обмен мнениями о расширении партнерства между Азербайджаном и банком, а также о его участии в реализации экономического потенциала освобожденных от оккупации территорий", - написал Джаббаров.

На начало июня 2021 года портфель ЕБРР по 36 проектам в Азербайджане оценивался в 1,124 миллиарда евро.