Азербайджанская компания поставила в Украину силовой трансформатор

25 июня на Киевскую гидроаккумулирующую электростанцию доставлен блочный силовой трансформатор Т2, производства азербайджанской компании ATEF Group.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Укргидроэнерго.

Поставка оборудования состоялась в рамках реализации проекта "Реабилитация гидроэлектростанций" за кредитные средства Европейского Инвестиционного Банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Вес такого трансформатора без навесного оборудования составляет 116 тонн, а его мощность равна 150 МВ · А.

Новый блочный трансформатор будет установлен во время работ по реконструкции блока №2 Киевской ГАЭС. Необходимость установления нового блочного трансформатора обусловлена ​​увеличением мощности агрегатов №6 и №4 после реконструкции, а также состоянием электротехнического оборудования, исчерпало свой эксплуатационный ресурс.