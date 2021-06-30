Минэкономики оштрафовала Wolt Azerbaijan

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики приняла меры против ООО "Wolt Azerbaijan" за недобросовестную конкуренцию и нарушение антимонопольного законодательства с целью получения необоснованного преимущества перед конкурентами на рынке услуг доставки.

Как передает Day.Az, по данным службы, в ходе расследования выяснилось, что "Wolt Azerbaijan" в договорах с предприятиями общественного питания оговорило, что это единственная компания, предоставляющая эксклюзивные услуги курьерской доставки.

В связи с этим ООО "Wolt Azerbaijan" нарушило требования Закона Азербайджанской Республики "О недобросовестной конкуренции".

От "Wolt Azerbaijan" потребовали устранить нарушения и на компанию были наложены финансовые санкции за допущение недобросовестной конкуренции.

Отметим, что дело против компании было возбуждено в ходе расследования обращений, поступивших в Государственную службу по антимонопольному контролю и контролю над потребительским рынком при Минэкономики. Предприниматели, столкнувшиеся со случаями недобросовестной конкуренции, могут обратиться в Государственную службу письменно или по телефонам 498-15-01, 498-15-04.