Интернет-ресурс Karabakh.Center создан по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой

Интернет-ресурс Karabakh.Center создан по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и благодаря усилиям председателя правления Фонда возрождение Карабаха и его команды.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на мероприятии, посвященном презентации интернет-ресурса Karabakh.Center.

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