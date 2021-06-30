https://news.day.az/economy/1357249.html Интернет-ресурс Karabakh.Center создан по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой – Микаил Джаббаров
Интернет-ресурс Karabakh.Center создан по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой – Микаил Джаббаров
Интернет-ресурс Karabakh.Center создан по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и благодаря усилиям председателя правления Фонда возрождение Карабаха и его команды.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на мероприятии, посвященном презентации интернет-ресурса Karabakh.Center.
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