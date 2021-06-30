https://news.day.az/economy/1357297.html В Карабахе планируют открыть 13 гидрологических пунктов
В Карабахе планируют открыть 13 гидрологических пунктов
В ближайшем будущем в Карабахе планируется открытие 13 гидрологических пунктов.
Об этом сказала глава Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По ее словам, в этих пунктах будут установлены самые современные автоматические станции.
"Это позволит нам оценивать состояние рек в режиме онлайн, создаст возможности для правильного планирования", - сказала Тагиева.
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