https://news.day.az/economy/1357428.html В Азербайджане снизились цены на природный газ для ГЗС
В Азербайджане снизились цены на природный газ для ГЗС
30 июня 2021 года состоялось очередное заседание Тарифного совета. На заседании было рассмотрено обращение Государственной нефтяной компании (SOCAR) и принято соответствующее решение.
Как сообщили Day.Az в Тарифном совете, для стимулирования перехода на экологически чистые виды топлива и снижения стоимости общественного транспорта на компримированном природном газе (КПГ) тариф на природный газ для газозаправочных станций будет снижен с 20 до 13 гяпиков.
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