В Азербайджане снизились цены на природный газ для ГЗС

30 июня 2021 года состоялось очередное заседание Тарифного совета. На заседании было рассмотрено обращение Государственной нефтяной компании (SOCAR) и принято соответствующее решение.

Как сообщили Day.Az в Тарифном совете, для стимулирования перехода на экологически чистые виды топлива и снижения стоимости общественного транспорта на компримированном природном газе (КПГ) тариф на природный газ для газозаправочных станций будет снижен с 20 до 13 гяпиков.