Тарифный совет пояснил изменение цен на газ

30 июня 2021 года Тарифный (ценовой) совет провел очередное заседание, на котором было рассмотрено обращение Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и принято соответствующее решение, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Совет.

Приятое решение предусматривает следующие вопросы:

- тариф природного газа, подаваемого на промышленные и сельскохозяйственные участки, не изменен и сохранен на уровне 20 гяпиков;

- для недопущения роста цены на электроэнергию тариф природного газа, подаваемого на электростанции, повышен всего на 1 гяпик - с 12 до 13 гяпиков;

- тариф природного газа для ОАО "Азеристиликтеджизат" и котельных жилых зданий снижен с 20 до 13 гяпиков;

- по другим сферам тариф на газ изменен с 20 до 25 гяпиков;

- с учетом проводимой в стране социально направленной политики и с целью социальной защиты малообеспеченного слоя населения тариф до 1200 кубометров (включая 1200 кубометров) годового потребления газа для населения не изменен и сохранен на уровне 10 гяпиков за кубометр;

- для годового потребительского объема 1200-2500 кубометров (включая 2500 кубометров) тариф установлен в размере 20 гяпиков, выше 2500 кубометров - 25 гяпиков;

- для стимулирования перехода к экологически чистым видам топлива тариф на газ, подаваемый на газовые АЗС по продаже сжатого газа (CNG), снижен с 20 до 13 гяпиков;

Решение вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Отметим, что, учитывая уменьшение доходов населения в период пандемии COVİD-19, объем потребления для населения был увеличен с 1,3 тысячи кубометров до 1,6 тысячи кубометров для каждого абонента.

Это привело к росту убытка, и данная сумма погашена за счет госбюджета.

Напомним, что решение по последнему тарифному регулированию цены на газ было принято 28 ноября 2016 года и вступило в силу в декабре того же года. За прошедший период цена на природный газ в стране не менялась.

В 2017 году, когда в силу вступило последнее тарифное регулирование цены на газ для населения, в Азербайджане среднемесячная заработная плата составляла 528,5 маната. За прошедший период среднемесячная заработная плата повысилась на 35% и по состоянию на 1 апреля 2021 года составила 713,2 маната.