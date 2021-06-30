Важная новость для владельцев механических газовых счетчиков

С первого июля абоненты в Азербайджане, у которых установлены смарт-счетчики, будут использовать газ по новым тарифам. Владельцы механических счетчиков до 10 июля будут использовать газ по старым тарифам. До этой даты будет обновлено программное обеспечение.

Об этом сказал генеральный директор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, новые тарифы на газ будут способствовать дальнейшему развитию отопительных сетей в Азербайджане.

Гендиректор сообщил, что централизованное отопление используется во многих странах мира. Оно отличается от индивидуальной системы отопления не только экономией газа, но и имеет много преимуществ с экологической точки зрения.

Он добавил, что на сегодня у ПО "Азеригаз" насчитывается 2,4 миллиона абонентов, 1,3 миллиона из которых будут использовать газ в рамках лимита в 1 200 кубометров, то есть будут платить за него по 10 гяпиков за один кубометр.