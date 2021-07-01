Страхование в Азербайджане избежало масштабных негативных последствий, вызванных COVID-19

В различных сферах и сегментах экономики Азербайджана в большей или меньшей степени наблюдалась тенденция спада, однако с уверенностью можно сказать, что отечественному страховому рынку удалось избежать масштабных негативных последствий, вызванных пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом сказал Trend исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Эльмар Мирсалаев, передает Day.Az.

По его словам, сводные показатели местного страхового рынка за январь и февраль указывают на относительное негативное воздействие, но в тоже время, согласно результатам первого квартала 2021 года, налицо позитивная тенденция.

"В январе - марте текущего года страховые сборы азербайджанских компаний составили 248,9 миллиона манатов, что на 8,2 миллиона манатов больше, чем за аналогичный период 2020 года", - сообщил Эльмар Мирсалаев.

Было отмечено, что тенденция роста зафиксирована и в страховых выплатах. Так, за первые три месяца текущего года осуществленные страховые выплаты составили 145,3 миллиона манатов, что на 68,3 миллиона манатов больше, чем годом ранее.

"В целом, страховые сборы превышали совокупные выплаты более чем в восемь раз, и это положительный факт. Считаю, что обеспечение динамики роста страховых сборов является наглядным свидетельством успешного и стойкого сопротивления местного страхового рынка вызовам пандемии, а увеличение страховых выплат является показателем активной деятельности страховых компаний в стране", - подчеркнул исполнительный директор АСА.

Эльмар Мирсалаев добавил, что динамичный рост сохранится и на следующую среднесрочную и долгосрочную перспективу, так как постоянно предпринимаются шаги в направлении повышения интереса к страховым услугам со стороны существующих и потенциальных страхователей, и в этом направлении, как видно из роста сборов, достигаются реальные результаты.

Наряду с этим было отмечено, что меры Центрального банка Азербайджана (ЦБА), как регулятора местного страхового рынка, по капитализации страхового сектора, усилению его иммунитета к макроэкономическим шокам и отстранению участников, потерявших финансовую устойчивость, имеют важное значение с точки зрения надежного развития страхового рынка.

"Аннулирование лицензий некоторых страховых компаний следует расценивать как меры оздоровления, предпринятые с учетом реальных рыночных условий. Это очень своевременный шаг, так как местный страховой рынок находится в новой фазе своего развития", - сказал исполнительный директор АСА.

По его мнению, любой участник рынка, потерявший финансовую устойчивость, может оказать негативное влияние на динамику рыночной активности и общей доли рынка, и в связи с этим следует положительно относится к соответствующим решениям по аннулированию лицензий во имя развития местного страхового рынка.

Говоря о трехлетней стратегии развития азербайджанского страхового рынка, Эльмар Мирсалаев сказал, что параллельно с повышением страховой грамотности и развитием страховых услуг рассматривается и вопрос стимулирования деятельности страховых компаний.

"Эта дорожная карта была утверждена участниками местного страхового рынка и принята надзорным органом сектора - Центральным банком Азербайджана. Наблюдательный совет АСА утвердил трехлетнюю стратегию развития и стимулирования местного страхового рынка в апреле текущего года. В частности, в указанной стратегии уделено внимание формированию отношений с государственными и частными организациями, подготовке проектов изменений в законодательстве в соответствии с современными рыночными условиями и осуществлению взаимного обмена кадрами и опытом с субъектами мирового страхового рынка", - заметил Эльмар Мирсалаев.

Исполнительный директор АСА добавил, что подобные направления в трехлетней стратегии заложены именно для поддержки деятельности местных страховых компаний.

В заключении было отмечено, что на страховом рынке Азербайджана в краткосрочной и среднесрочной перспективе намечены шаги по интенсивной работе в направлении просвещения и информирования граждан. Для этого предпринимаются фундаментальные шаги как в плане налаживания сотрудничества со структурами, более близкими к использованию страховых услуг, так и в направлении информирования и обеспечения доступа предпринимателей и граждан к страховым услугам.

У АСА в настоящее время налажено сотрудничество с Турецким страховым союзом, Конфедерацией предпринимателей Азербайджана, Фондом развития предпринимательства, Центром социальных исследований и Ассоциацией бухгалтеров и специалистов по рискам. В рамках этого сотрудничества проводятся регулярные встречи по страховому просвещению и фундаментальной пропагандистской работе, а на последующих этапах еще одной приоритетной задачей для организации станет налаживание взаимодействия с другими государственными и частными организациями.

"Граждане не должны забывать, что страхование, как и во всех других странах, является одним из основных локомотивов экономики, ведь предпринимая прогрессивные шаги в страховом секторе, мы в определенной мере стимулируем развитие экономики Азербайджана. Надеюсь и прогнозирую, что вся наша деятельность даст позитивные результаты в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - подытожил Эльмар Мирсалаев.