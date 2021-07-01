Lexus представил кроссовер NX второго поколения

Создать лучшее нетрудно, куда сложнее сделать из лучшего - идеальное! Но обо всем по порядку. В начале июня впервые получаю приглашение в виде посылки на online-презентацию нового автомобиля.

"Taste, listen, smell, touch to reveal" - под такой концепцией Lexus предложил ознакомиться с новой моделью NX!

В указанное время подключаюсь к ивенту: идет отсчет времени, начинается...!

"Доброе утро! Благодарим вас за участие в нашем мероприятии для СМИ, посвященном новому Lexus NX. Второе поколение NX пришло на смену очень успешной модели. В Европе было продано более 170 000 единиц, при этом в подавляющем большинстве покупатели приобрели автомобиль Lexus впервые, что сделало модель NX лидером по привлечению новых клиентов. Чтобы закрепить этот успех, мы понимали, что должны превзойти себя. И мы сделали это...", - Спирос Фотинос, глава отдела маркетинга Lexus Европа.

По презентации могу точно сказать, что Lexus NX действительно соответствует статусу "all-new", что означает "совершенно новый". В основе второго поколения лежит модульная платформа Global Architecture K (GA-K), благодаря которой удалось изменить компоновку, укоротить свесы, снизить центр тяжести и полностью обновить линейку силовых агрегатов. В Lexus заявляют, что впервые в мире в серийном автомобиле использована сталь с пределом прочности на разрыв 1180 МПа (усилитель порога) и 1470 МПа (усилитель крыши). Передние крылья и капот нового NX выполнены из алюминия. Длина Lexus NX на 20 мм больше, чем у предшественника, и составляет 4660 мм. Размер колёсной базы вырос на 30 мм - до 2690 мм. Ширина кроссовера в новом поколении - 1865 мм (+ 20 мм), а высота - 1650 мм (+ 5 мм).

NX сохранил фирменную веретенообразную решетку Lexus, лишь слегка изменив её. Она получила вертикальное расположение и более тонкую раму, которая помогает придать общую форму и объём кузову. Также стоит отметить новые L-образные комбинированные фонари с фирменной подсветкой Lexus по всей ширине автомобиля. Изменился и логотип - эмблему Lexus заменило название LEXUS на двери багажного отделения, создающее простой и более стильный вид.

По салону: в основе новой концепции дизайна места водителя Tazuna, название которой переводится с японского как "уздечка", лежит стремление предоставить водителю интуитивно понятное управление, следуя принципу "руки на руле, глаза на дороге".

Самые заметные обновки - многофункциональный руль, семидюймовый экран на приборной панели, опциональный 10-дюймовый проекционный дисплей и совершенно новая информационно-развлекательная система Lexus Interface, разработанная специально для североамериканского рынка.

В базе она получила 9,8-дюймовый тачскрин, а за доплату - 14-дюймовый. Комплекс имеет встроенный виртуальный ассистент, умеет обновлять ПО "по воздуху" и хранит персональные настройки водителей в облаке. Цифровым ключом к новому Lexus NX могут пользоваться до 8 человек. Беспроводная поддержка Android Auto и Apple CarPlay предусмотрена по умолчанию.

На новом NX дебютировал модернизированный комплекс ассистентов Lexus Safety System+, который лучше распознаёт объекты и способен реагировать в большем количестве сценариев. Опционально систему можно дополнить помощником при перестроении и функцией предупреждения о поперечном движении транспортных средств спереди. Новая система электронного управления электроприводами замков дверей получает данные от датчиков контроля слепых зон, которая отслеживает приближение транспортных средств и велосипедистов сзади автомобиля. Определив источник опасности, система включает контрольную лампу и зуммер, а также не позволяет открыть дверь. Специалисты Lexus считают, что данная технология может предотвратить 95% несчастных случаев, связанных с открыванием дверей.

Изменениям подвергся и адаптивный круиз-контроль, который теперь может быстрее обнаруживать транспортное средство, перестроившееся перед NX. А в сочетании с обновлённой системой удержания автомобиля в выбранной полосе движения (Lane Tracing Assist) он обеспечивает более естественное движение в поворотах. Кроме того, адаптивный круиз-контроль стал активнее взаимодействовать с системой распознавания дорожных знаков (Road Sign Assist), реагируя на большее количество знаков и сигналов, в том числе на красный сигнал светофора, предупреждающие знаки и знак СТОП. После того, как система распознаёт знак ограничения скорости, водителю подаётся предупреждение о необходимости скорректировать скорость движения.

По сердцу автомобиля, точнее по двигателю: NX предлагает разные вариации под нужды покупателя.

NX 250 оснащенную 2,5-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем на 199 л.с.

NX 350 с 2,4-литровым турбированным двигателем мощностью 279 л. с. с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой постоянного полного привода.

с 2,4-литровым турбированным двигателем мощностью 279 л. с. с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой постоянного полного привода. NX 350h с гибридной системой Lexus четвёртого поколения: мощность на 22% выше, токсичность отработанных газов на 10% ниже.

с гибридной системой четвёртого поколения: мощность на 22% выше, токсичность отработанных газов на 10% ниже. ну и NX 450h+ , первая гибридная модель Lexus с возможностью зарядки аккумуляторной батареи от электросети и топовая модель новой линейки NX: мощность силовой передачи - 306 л. с. по стандарту DIN, запас хода в электроприводном режиме - 63 км!

Презентация совершенна, собственно как и автомобиль. Жду саму машину, чтобы поездить и поделиться впечатлениями.