bp обнародовала программу бурения в рамках проекта SWAP в Азербайджане

В августе 2021 года компания bp планирует начать бурение первой разведочной скважины в рамках проекта мелководья Абшеронского полуострова (SWAP) в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на данные bp.

Контрактная зона SWAP включает три перспективных зоны. Всего планируется пробурить три разведочные скважины в рамках SWAP: разведочная скважина NKX01 в Северо-восточной перспективной зоне; разведочная скважина QBDX01в Юго-Восточной перспективной зоне; и разведочная скважина BHEX01 в Западной перспективной зоне.

Планируемая разведочная скважина BHEX01 расположена примерно в 1,5 километров от береговой линии Азербайджана возле Бакинской бухты на глубине около 7 метров. Скважина будет пробурена с использованием той же самоподъемной установки, которая будет использоваться для бурения скважины NKX01. Бурение планируется начать в ноябре 2021 года, однако сроки будут зависеть от завершения программы бурения скважины NKX01, начало которой запланировано на август 2021 года. Бурение третьей скважины (QBDX01) планируется начать после завершения программы бурения BHEX01.

Планируется, что разведочная скважина BHEX01 выявит запасы углеводородов примерно на четыре тысячи метров ниже поверхности морского дна, и ожидается, что на завершение буровых работ потребуется до 90 дней. Основная цель бурения разведочной скважины - подтвердить наличие углеводородов до возможного будущего освоения контрактной территории.

Отметим, что Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и bp 22 декабря 2014 года подписали соглашение о разделе продукции по совместной разведке и разработке потенциальных месторождений на мелководье в акватории Абшеронского полуострова. Контракт был ратифицирован парламентом Азербайджана 14 апреля 2015 года.