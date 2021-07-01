https://news.day.az/economy/1357563.html В Азербайджане прошло заседание Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям при Координационном штабе
В Азербайджане прошло заседание Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям при Координационном штабе
Рабочая группа по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, созданном в связи с централизованным решением вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, провела очередное заседание, сообщает Day.Az.
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