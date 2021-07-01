B «Год Низами Гянджеви» на продажу выставлены квартиры в комплексе "Nizami Boutique House"

В "Год Низами", объявленный в связи с 880-летием великого поэта Низами Гянджеви, в элитном жилом доме, носящем имя поэта, были выставлены на продажу квартиры. Жилой дом-бутик, представленный влиятельным общественным и государственным деятелям страны, был высоко оценён и вызвал большой интерес.

"Nizami Boutique House", отражающий высокий статус жителей, отличается уникальным расположением и квартирами, имеющими разную планировку, является жилым домом премиум-класса. Апартаменты этого современного здания, расположенного в историческом районе столицы, - исключительные. Это лишний раз подчеркивает, что каждый житель особенный.

"Nizami Boutique House" расположен на одной из главных центральных улиц города - на улице Низами, который находится в непосредственной близости от многих важных объектов. Здание расположено всего в нескольких шагах от памятника Наримана Нариманову, Ичери Шехер, Исполнительной власти города Баку и Кабинета Министров.

Кроме того, рядом со зданием находятся такие зоны отдыха, как Бакинский Центральный парк, Парк Ахундова, Филармонический сад, Технический гуманитарный лицей № 2, средние школы № 132-134, а также высшее учебное заведение - Азербайджанский государственный экономический университет.

Жители дома со своих балконов смогут наслаждаться панорамой Баку и Каспийского моря.

Кроме того, с того момента, как войдут в здание, жители почувствуют разницу жизни премиум-класса. Это комфортабельный вестибюль, высококлассное обслуживание ресепшина, удобный конференц-зал, где любой житель сможет провести важные встречи, комнаты отдыха и фитнес-центр. Также к комфорту жителей предоставляется подземный паркинг, круглосуточная охрана и детская комната развлечений.

Aпартаменты в жилом доме премиум-класса "Nizami Boutique House", управляемые компанией PMD Group, вы можете приобрести, как наличными, так и в рассрочку.

Пусть "Год Низами" ознаменуется приобретением квартиры в фешенебельном "Nizami Boutique House".

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