https://news.day.az/economy/1357835.html ОПЕК+ может увеличить среднесуточную добычу нефти на 2 млн. баррелей
ОПЕК+ может увеличить среднесуточную добычу нефти на 2 млн. баррелей
Страны ОПЕК+ намерены в августе-декабре нынешнего года увеличить среднесуточные поставки нефти на рынок примерно на 2 млн. баррелей.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом передает "Reuters" со ссылкой на источник.
Отмечено, что средмесячный рост будет меньше 0,5 млн. баррелей в сутки. Ведущий производитель ОПЕК Саудовская Аравия и не входящая в состав ОПЕК Россия достигли предварительной договоренности о сокращении ограничений добычи с августа.
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