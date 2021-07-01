ОПЕК+ может увеличить среднесуточную добычу нефти на 2 млн. баррелей

Страны ОПЕК+ намерены в августе-декабре нынешнего года увеличить среднесуточные поставки нефти на рынок примерно на 2 млн. баррелей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом передает "Reuters" со ссылкой на источник.

Отмечено, что средмесячный рост будет меньше 0,5 млн. баррелей в сутки. Ведущий производитель ОПЕК Саудовская Аравия и не входящая в состав ОПЕК Россия достигли предварительной договоренности о сокращении ограничений добычи с августа.