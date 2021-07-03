Что принесет Азербайджану новая свободная зона в Аляте?

Перспективы Алятской Свободной экономической зоны очевидны. Нужно иметь в виду, в первую очередь, региональную экономическую интеграцию, которая становится неизбежной. Процессы регионализации крайне способствуют развитию таких проектов, как Алятская СЭЗ.

Об этом сказал в беседе с Day.Az экономист, доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльшад Мамедов, комментируя закладку фундамента Алятской Свободной экономической зоны. Напомним, что церемония прошла 1 июля с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как раз такие проекты, отметил экономист, на сегодня наиболее актуальны.

"Наряду с факторами, которые связаны с формированием региональных рынков сбыта, благоприятное влияние на реализацию таких проектов оказывает то, что в их рамках подразумевается производство продукции с высокой добавленной стоимостью. И не только - подразумевается производство продукции нового технологического уклада. Тут и цифровые технологии, и нанотехнологии, и биотехнологии. Считаю, что если все получится, существенно повысится конкурентоспособность в целом азербайджанской экономики в региональном разрезе", - сказал Мамедов.

Оценивая инвестиционную среду в Азербайджане как один из факторов будущего успеха Алятской СЭЗ, наш собеседник отметил, что в целом она благоприятная. Азербайджан является на сегодня островком общественно-политической и социальной стабильности в регионе. И в случае, если экономическая политика управления будет подточена на прирост инвестиций, он более чем уверен, что через принятие решений по наращиванию инвестиций, через принятие решений, способствующих притоку иностранных технологий наряду с внутренним инвестиционным приростом, мы можем рассчитывать на весьма успешную экономическую повестку в стране в долгосрочной перспективе.

"Считаю, что есть все основания надеяться на устойчивую экономическую повестку в ближайшие десятилетия. Что касается возможностей включенного в СЭЗ международного торгового морского порта Алят, то, безусловно, они связаны с географией, весьма успешной. Вместе с тем, география - это еще не все, потому что в мире есть примеры, когда успешная география не позволяла странам достичь позитивных результатов с точки зрения разных параметров развития. Успешность проектов, связанных с разными направлениями развития, будь то технологические, политические или экономические проекты, связана с той политикой управления, которая реализуется в конкретной стране и конкретном регионе. Поэтому я более чем уверен, что если в нашей стране будет реализовываться политика, направленная на прирост инвестиционно-инновационной активности, на правильный акцент с точки зрения внешнеэкономической повестки, то мы вполне вправе рассчитывать на то, Алятская СЭЗ и порт Алят принесут Азербайджану большие экономические дивиденды", - подчеркнул Эльшад Мамедов.

Лейла Таривердиева