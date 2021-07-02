Азербайджан и Россия обсудили межбанковское сотрудничество

Российский экспортный центр (РЭЦ) предложил использовать торговое финансирование РОСЭКСИМБАНКа в проектах Азербайджана, в реализации которых могли бы принимать участие российские производители и провайдеры услуг.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос обсуждался в рамках встречи председателя правления АО "РОСЭКСИМБАНК" Азера Талыбова, возглавляющего делегацию группы РЭЦ в ходе рабочего визита в Баку, с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

Также на встрече были обсуждены вопросы дальнейшего расширения практического взаимовыгодного сотрудничества, состоялся обмен опытом по вопросам эффективности инструментов финансовой поддержки компаний, осуществляющих внешнеторговую деятельность.

В завершение было выражено удовлетворение итогами прошедших встреч делегации группы РЭЦ с банками Азербайджана.

Отметим, что за последний год активизировалось азербайджано-российское межбанковское сотрудничество, устойчиво растут объемы взаимной торговли и количество совместных инвестиционных проектов.