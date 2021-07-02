Трудовые пенсии в Азербайджане будут рассчитываться иначе

В Азербайджане меняется порядок в связи с правом получения надбавки к трудовой пенсии.

В связи с этим на сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса обсуждалась поправка в закон "О трудовых пенсиях", сообщает в пятницу Day.Az.

Таким образом, в закон вносится новая статья, согласно которой в связи с созданием публичного лица юридического права органом (структурой), установленным соответствующим органом исполнительной власти, в случае, когда к дате прекращения государственной службы у госслужащих остается максимум два года до 15-летнего стажа и достижения ими пенсионного возраста, то право на получение надбавки к трудовой пенсии возникает в случае, если они имеют минимум 13 лет стажа на должности госслужбы.

Закон применяется с 1 января 2020 года.

После обсуждения поправка были вынесена на голосование и принята в последнем, третьем, чтении.