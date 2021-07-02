https://news.day.az/economy/1358222.html ОАЭ и Мексика сорвали сделку ОПЕК+
ОАЭ и Мексика сорвали сделку ОПЕК+
Министры ОПЕК+ обсудили вопрос о продлении действия соглашения по сокращению добычи нефти, которое истекает в апреле 2022 года, до конца следующего года.
Однако ОАЭ выступили против, предложив отложить этот вопрос на более поздний срок, сообщил источник, участвующий в переговорах, передает ТАСС.
"Мексика не поддержала продление сделки. ОАЭ - позиция та же. Увеличение добычи - да, но о продлении сделки говорить пока рано", - сказал собеседник агентства. Во встрече принимают участие министры 23 стран альянса ОПЕК+.
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