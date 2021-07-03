Граждане Азербайджана смогут летать в Грузию без ПЦР-теста

Правительство Грузии отменило решение об обязательном предоставлении всеми пассажирами справку о негативном результате ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Buta Airways.

Согласно данным, планировалось ввести новые правила для иностранцев с 5 июля, однако пока это отложено. Таким образом, иностранцы могут въезжать в страну по старым правилам.

Отметим, что согласно действующим правилам, вакцинированные иностранцы при прибытии в Грузию должны предоставить документ о прохождении полного курса вакцинации. В список государств, граждане которых могут прилетать в Грузию при наличии официального подтверждения об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, входит 50 стран.