На пастбища Кельбаджара переносят пчеловодческие хозяйства

В Азербайджане переселяют на пастбища Кельбаджара еще 2 500 пчелиных семей.

Как сообщили в субботу Day.Az в министерстве сельского хозяйства, в рамках пилотного проекта Рабочая группа по экономическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном в связи с решением в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, и минсельхоз осуществили переселение пчелиных семей фермеров из Кельбаджарского района.

С учетом обращений граждан дополнительно 2 500 пчелиных семей переселены на пастбища освобожденного от оккупации Кельбаджарского района. До этого выбранные территории и участки вновь были проинспектированы, оценены риски. В настоящее время продолжается процесс постепенного переселения пчеловодческих хозяйств на пастбища Кельбаджара.

На основании обращения минсельхоза Агентство Азербайджана по разминированию провело в Гекгельском региональном центре тренинги на тему "Просвещение по поводу минной угрозы" для 66 фермеров - пчеловодов, которые отправятся в Кельбаджарский и Лачинский районы. В ходе тренингов фермеры были подробно проинформированы об угрозе мин и взрывных устройств, травмах, которые они могут нанести.